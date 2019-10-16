محمد هنيدي يسخر من قصر قامته أمام الجمهور.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الفنان المصري محمد هنيدي، من قصر قامته إلى جانب ممثل أمريكي شهير خلال حفل تكريمه في السعودية ضمن فعاليات احتفالات هيئة الترفية بإطلاق موسم جدة.

محمد هنيدي نشر صورته إلى جانب النجم الأمريكي جايسون موموا، والذي يتميز بطولة الشاهق وجسده الممتلئ

وعلق محمد هنيدي، على الصورة قائلا: “يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات من نجوم الفن ومن أهمهم الفنان أكرم حسني والفنان أحمد فهمي والفنان أحمد صلاح حسني، والذين نشروا صور ضاحكة.

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يذكر أن حفل هيئة الترفية في جدة شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم ومن بينهم الفنان أشرف عبدالباقي والفنان بيومي فؤاد وعمرو يوسف، وشيكو وهشام ماجظ، والفنان محمد حماقي وغيرهم.

ومن النجوم الذين تم تكريمهم، الفنانة رجاء الجداوي، ويسرا، والفنان عمرو دياب، والفنان هاني شاكر، والإعلامي عمرو أديب والفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

كما تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وحسين الجسمي، و ماجد المهندس، ومحمد عبده، وعدد كبير من نجوم الفن.

كما تم تكريم النجم العالمي جاكي شان، والنجم الهندي شاروخان، والنجم جاك شان.