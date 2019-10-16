شيرين عبدالوهاب تعلن استعدادها لإحياء حفل لصالح المتضررين من حرائق لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن حزنها الكبير بسبب الحرائق التي انتشرت في لبنان والتي طالت أغلب المنازل وتسببت في قتل وإصابة عدد كبير منهم.

شيرين عبدالوهاب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: “قلبى يحترق على وطننا الغالي لبنان لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق”.

وأضافت:”وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته”.

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وقوبل موقف شيرين عبدالوهاب، بحفاوة كبيرة من اللبنانيين ومعظم النجوم حيث أنها سبقت النجوم اللبنانيين أنفسهم بهذا الإقتراح.

على الجانب الأخر انضم عدد كبير من النجوم الشباب لإنقاذ المتضررين من الحرائق ومنهم الفنان جوزيف عطية الذي استجاب لنداءات الاستغاثة ومد بعض مراكز إيواء المتضررين بمياة شرب كافية قام هو بحملها برفقة عدد كبير من المتطوعين.

كما أعلن الفنان اللبناني جو رعد، عن فتح منزله للمتضررين من الحرائق واستعداده لتوفير الإمكانيات اللازمة لهم.

يذكر أن هطول الأمطار على لبنان حد من شدة الحرائق التي اشتعلت في مناطق كبيرة من لبنان ووصلت إلى المنازل، وذلك بالإضافة إلى الجهور المبذولة من قبل الجيش اللبناني والدفاع المدني والمتطوعين.