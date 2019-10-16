كم بلغت تكلفة إطلالة دينا الشربيني في حفل Joy Awards؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني حالة جدل واسعة بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards، والذي أقيم على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الأحد ١٣ أكتوبر.

دينا ظهرت في الحفل برفقة الفنان عمرو دياب، وقد أطلت بفستان أسود قصير مفتوح الصدر، من دار Balmain الفرنسية، ويبلغ ثمنه ما يقرب من 80 ألف جنيه.

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إطلالة دينا الشربيني الجريئة في السعودية عرضتها للكثير من الانتقادات، حيث أنها تعد الإطلالة الأجرأ خلال الحفل، فيما ارتدت باقي الفنانات الحضور إطلالات محتشمة لمناسبة الأجواء بالسعودية.

والتقطت دينا الشربيني خلال الحفل الكثير من الصور مع الفنان عمرو دياب، حيث ظهرا وهما ممسكان بأيدي بعضهما.

وأعرب عمرو دياب، في كلمته بالحفل، عن سعادته بالتكريم، قائلا: «التكريم كان مفاجأة بالنسبة لي، وقد علمت به منذ يوم واحد»، ووجه الشكر للقائمين على الحدث وللمستشار تركي آل الشيخ والذي قال له: «بقالنا سنة مشتغلناش مع بعض.. إن شاء الله نشوف حاجة قريب»، ووعد الهضبة جمهوره بمزيد من النجاحات.