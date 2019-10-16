شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يعاين أماكن تصوير "سيدى بشر" فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرالمخرج سامح عبد العزيز إلى الاسكندرية منذ يومين لأجل معاينة أماكن تصوير فيلمه الجديد "سيدي بشر" الذي يعمل على التحضير له مع الفنانين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا"، خصوصا أن أحداث الفيلم تدور في شارع خالد ابن الوليد بالإسكندرية ومقرر تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.



على ربيع ومحمد عبد الرحمن توتا

وفى نفس الوقت يعمل سامح عبد العزيز على انهاء اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم تمهيدا لبدء التصوير في الأيام المقبلة وتحديداً قبل نهاية شهر أكتوبرالجارى، حيث انضم مؤخراً الفنان بيومى فؤاد والفنان محمد محمود وريكو إلى فريق العمل وجارى ترشيح بطلة للعمل وكذلك باقى الفنانين الذين تم اختيارهم في الأيام الماضية.



على ربيع ومحمد عبد الرحمن

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فيلم "سيدى بشر" كان يحمل اسم "خالد ابن الوليد" وتم تغييره، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومقرر طرحه فى 2020، ويسجل العمل التعاون الثانى بين على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" والمخرج سامح عبد العزيز فى السينما بعدما قدموا فيلم "خير وبركه" فى عام 2017.