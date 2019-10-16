شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "تعالى نحكى".. دياب يسجل أغنية جديدة اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب دياب أغنية "سينجل"جديدة، لم يكشف عن اسمها حتى الآن، حيث يتكتم تفاصيلها، وهى من كلمات عصام حسني، وألحان غريب، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد الشاعرعصام حسنى لـ"الخليج 365".

وكانت أحدث الأعمال الغنائية لـ دياب أغنية "تعالى نحكى"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محيى حوار، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وماستر ومكساج عمر إسماعيل.

يذكر أن آخر أعمال دياب مسلسل "أبو جبل" في رمضان الماضي، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسنى، عائشة بن أحمد، غفران محمد، مجدى البحيرى.