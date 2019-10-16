شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Zombieland: Double Tap بمهرجان شيكاغو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأربعاء مهرجان شيكاغو عرض الجزء الثاني من فيلم Zombieland والذي يأتي بعنوان Zombieland: Double Tap، المقررعرضه يوم 18 أكتوبرالجاري في دورالعرض السينمائى.

تدورأحداث الجزء الجديد في مستقبل خيالي، حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبى، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أي شيء يبقيهم على قيد الحياة، ومن بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذي يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب لكل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها، وبالتالي يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثا عن والديه؛ ليعرف ما إذا كانا لا يزالان فى حالة طبيعية، وفى الطريق يقابل رجلا عنيفا يدعى تالاهاسى اللذى يقتل الزومبى، ويرحل بحثا عن الحلوى التى يفضلها، وهو من بطولة إيما ستون و وودي هارلسون وأبيجيل برسلين و زوي دويتش وإخراج روبن فليش.

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وكان الجزء الأول من Zombieland قد حقق إيرادات وصلت إلى 102 مليون دولار أمريكى.