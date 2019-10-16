شكرا لقرائتكم خبر عن "فوق القمر" أحدث أغانى مصطفى قمر بتوقيع محمود صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر الغنائي محمود صلاح عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى تلقاها على أغنيته الوطنية الأخيرة التى حملت عنوان "الجيش المصري الجبار"، والأغنية من ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل، موضحا أن الأغاني كانت مختلفة عن الأعمال الوطنية السابقة.

وقال محمود صلاح لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع المطرب مصطفى قمر في أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "فوق القمر"، وهى من ألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "صلاح"، أنه ينتظر طرح أغنية أخرى جديدة للمطرب الشعبي محمود الليثى، وهى من ألحان محمد غنيم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن المقرر طرحها ضمن أحد الأفلام الجديدة خلال الأيام المقبلة.