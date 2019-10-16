بالصور| دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفل مصاب بسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

في لفتة إنسانية، قامت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بتلبية أمنية أحد الأطفال المصابين بسرطان الدم، الذي تمنى مقابلتها.

وقامت دنيا بتحويل حلم هذا الطفل إلى حقيقة بعد أن زارته اليوم، وحاولت أن تخفف من اَلامه.

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ونشرت دنياً صورًا من زيارتها للطفل محمد الذي هاجمه مرض السرطان من جديد بعد أن كان قد شفى منه.

وظهرت دنيا في الصور وهي تحتفل مع الطفل بتحقيق حلمه، وفي صورة أخرى وهي تلعب معه.