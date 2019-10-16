محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هاجم الفنان محمد رمضان قناة الجزيرة بسبب حديثها عن قيادته لطائرة مدنية تقل ركابا.
ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على تويتر، وكتب بداخله: "تاني يا قناة الجزيرة، دي مش طيارة ركاب دي طيارة خاصة وإنتم عارفين".
وتضمن الفيديو صورا له مع شقيقه محمود رمضان وصديق لهما داخل الطائرة لوحدهم.
وبخصوص قيادته للطائرة، كتب بالفيديو: "واللي قال إنني أنا اللي طاير بها صاحبي وبيهزر، وكابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، ووصلنا بالسلامة قبل ميعادنا".
وعلق على الفيديو: "تاني يا جزيرة، فين ضمير المهنة يا محترمين، كفاية تضليل بقى".
كان رمضان قد نشر مقطع فيديو داخل قمرة قيادة طائرة، وظهر وكأنه يقودها، وهو الأمر الذي أكدت خطورته سلطات الطيران المدني، وأوقفت الطيار والطيار المساعد اللذين ظهرا في الفيديو المتداول.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أول تعليق لمحمد رمضان على قيادة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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