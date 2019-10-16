ياسمين صبري بالأسود وإنجي شرف في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، داخل سيارته.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهرت خلالها بإطلالة سوداء، ومكياج بسيط.

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روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الحفلات، تظهر فيها بإطلالة أنيقة.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة سوداء أنيقة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة شتوية.