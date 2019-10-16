بحضور هند صبري وصناعه.. "حلم نورا" كامل العدد في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: عرض اليوم، بمعهد العالم العربي بباريس العرض الخاص للفيلم التونسي "حلم نورا"، بحضور صناعه النجمة هند صبري ومخرجته هند بن جمعة، والفنان لطفي العبدلي، ومنتجه عماد مرزوق. وكانت جميع تذاكر الفيلم قد نفدت قبل أيام من عرض الفيلم. Advertisements يذكر أن النجمة هند صبري فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم. وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده 1500 شخص في عرضيه، وقوبل بتصفيق متواصل في العرضين، بينما عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي.

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