بحضور لبنى عبدالعزيز.. الكشف عن تفاصيل الدورة الرابعة لمهرجان "الأفروصيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقيم، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر، بمكتبة القاهرة الكبرى.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسامية سامي، وكيل اول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية، ونجوى صلاح، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس إدارة البرامج الثقافية والتطوعية،

والمستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية، تشي يو وين، وممثلو الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والفنانة لبني عبد العزيز، وهشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات دي إم سي، والفنانة فاطمة محمد علي، والفنان سامح يسرى، والفنان أمير صلاح الدين، والفنانة رانيا فريد شوقي.

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وبدأ المؤتمر بعرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، ثم تحدثت سهير عبد القادر، وستعرضت في بداية حديثها تاريخ المهرجان، الذي استمر على مدار 4 سنوات.

وأضافت أن دورة هذا العام ستقام بمشاركة 28 دولة بمحافظة أسوان، وجاء ذلك في ظل التوجة العام لخطوات الدولة نحو دول أفريقيا الشقيقة، وتتويجا لاحتفالات إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وشارك بالمؤتمر فقرات فنية لأطفال مستشفي 57357، ثم قدمت فرقة أولادنا لذوى القدرات الخاصة عرضا بمشاركة الفنان سامح حسين.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني تقام في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر المقبل بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارتي الثقافة والسياحة التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية، بهدف دعم العلاقات المصريه الأفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان، التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.