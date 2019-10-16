لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تقرر إغلاق حساباتها على "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

في قرار مفاجئ، قررت الفنانة شيرين إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تعرضت له اليوم، بعد إعلانها تخصيص عائد حفل لمتضرري حرائق لبنان.

وكانت شيرين قد كتبت: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

ولفتت شيرين إلى أنها تعرضت لهجوم بعد إعلانها عن ذلك، مؤكدة أنها ليست طبيبة ولا مهندسة، وأن هذا ما يمكنها المساهمة به.

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وأشارت شيرين في بيان صحفي نشرته عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإنسان مهما فعل، يظل هناك أشخاص لا يعجبهم شيئا.

كما انتقدت شيرين في بيانها الشائعات التي تعرضت لها مؤخرًا قائلة: "ده غير أنهم مرة يحملوني، ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".

وانهت شيرين بيانها قائلة: "أرجو من محبيني مايزعلوش مني عشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

وأتت الحرائق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري في لبنان، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، دون معرفة الأسباب، وأمطرت السماء في الساعات الأخيرة ما خفف من الحرائق.