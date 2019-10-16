فيديو.. مي عز الدين تطرح البرومو الرسمي لـ "الفلوس"

طرحت الفنانة مي عز الدين البرومو الرسمي لفيلم "الفلوس"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفيلم "الفلوس"، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة

كل تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد، مي عز الدين، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل.

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