طرح الفنان مصطفى أحدث أغانيه بعنوان "أنا موجود"، عبر قناة ان جي ميوزيك برودكشن الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وأغنية"أنا موجود"، من كلمات صابر كمال، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تعد خامس أغاني ألبوم "هتزهزه".
يذكر أن الفنان مصطفى حجاج يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "هتزهزه"، ويضم الألبوم باقة متنوعة من الأغاني من بينهم: "بعدك حياتي تمام"، "جرح بعد جرح"، "آه يا حنان".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه "أنا موجود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.