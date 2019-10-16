فيديو.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه "أنا موجود"

طرح الفنان مصطفى أحدث أغانيه بعنوان "أنا موجود"، عبر قناة ان جي ميوزيك برودكشن الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وأغنية"أنا موجود"، من كلمات صابر كمال، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تعد خامس أغاني ألبوم "هتزهزه".

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يذكر أن الفنان مصطفى حجاج يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "هتزهزه"، ويضم الألبوم باقة متنوعة من الأغاني من بينهم: "بعدك حياتي تمام"، "جرح بعد جرح"، "آه يا حنان".