أمير كرارة يزيح الستار عن قمة السيطرة

كشف النجم أمير كرارة عن أحدث أعماله الفنية بعنوان "قمة السيطرة"، حيث طرح أفيش العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن ناحية آخرى يستعد النجم أمير كرارة البدء في تصوير مسلسل "الاختيار"، والذي يخوض من خلاله ماراثون رمضان 2020.

ومسلسل "الاختيار" من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وجاري اختيار باقي فريق العمل.

Advertisements

وكان دويدار سلم أول 5 حلقات من المسلسل، ويعكف حالياً على كتابة باقي الحلقات من أجل البدء فى تصوير المسلسل خلال مطلع شهر نوفمبر المقبل على

أقصى تقدير.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، ولأول مرة تتناول الدراما المصرية قصة حياته.