نور محمود : سعيد بمشاركة فيلم ليلة حب بالأسكندريه السينمائى

أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بمشاركة فيلمه الروائى القصير " ليلة حب" فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأسكندرية، مؤكدا أن "الأسكندرية" يعد من أهم المهرجانات بالنسبة لأى فنان ، معربا عن سعادته أيضا بإشادة النقاد وجمهور المهرجان بالفيلم .

الفيلم بطولة

جدير بالذكر أن اخر اعمال نور محمود فى السينما كانت فيلم" الممر" مع المخرج شريف عرفه وفى الدراما مسلسل "لآخر نفس" مع المخرج حسام على. النقاد وجمهور المهرجان بالفيلم .الفيلم بطولة رانيا يوسف ، هبه مجدى، سمر جابر، رانيا منصور، أميره الشريف، ممدوح الشناوى، سيف هانو، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشى وأخراج رضا عبد الرازق. يشار إلي أن فيلم "ليلة حب" شارك مؤخرآ فى أفتتاح مهرجان أرهوس للسينما العربيه بالدنمارك.جدير بالذكر أن اخر اعمال نور محمود فى السينما كانت فيلم" الممر" مع المخرج شريف عرفه وفى الدراما مسلسل "لآخر نفس" مع المخرج حسام على.

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