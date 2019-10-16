شيرين عبدالوهاب تقاطع السوشيال ميديا بسبب لبنان

قررت المطربة شيرين عبد الوهاب ، مقاطعة جميع مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له عقب منشور طرحته أبدت من خلاله تعاطفها مع الشعب اللبناني عقب الحرائق التي اجتاحت دولتهم، حيث عزمت علي إحياء حفل غنائي يخصص العائد منه إلي اللبنانيين المتضررين.

كتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" اليوم : "انا عارفه ومتأكده إن الأغلبيه متصالحين مع أنفسهم ومحترمين ولو انا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الأخرين ومن مش عاجبها حاجه مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجه".

تابعت: "النهارده انا نزلت بوست للبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجه

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اقدر عليها واللي اقدر عليه هو صوتي انا مش طبيبه ولا مهندسه ودا اللي ممكن اساهم بيه علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة.. قررت أكون إيجابيه وأعمل حاجه أساعد بيها ولما شوفت التعليقات علي منشوري الاخير اكتشفت ان مهما الانسان عمل مش هيعجب الناس دا غير انهم مره يحملوني ويسقطوني ومره يجوزوني ومره يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".

أضافت: "بما اني شخص مش مغلوب علي أمره قررت اقفل كل حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين

اللي هتقرا التعليقات أرجو من محبيني ميزعلوش مني علشان دي حاجه هتريحني وتفرحني".

جدير بالذكر أن رواد السوشيال ميديا استنكروا الطريقة التي عزمت من خلالها شيرين عبد الوهاب على تقديم المساعدة للشعب اللبناني خاصة المتضررين من الحرائق التي اجتاحت بلادهم مساء أمس الأثنين، حيث كتبت منشور عبر حساباتها الرسمية قالت به: "وطننا الغالي لبنان.. قلبي يحترق لكن في مثل هذه المواقف الكلام ليس كافيًا انا علي أتم الاستعداد لاقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق واناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري ان تكون تحت رعايه سيادتكم".



