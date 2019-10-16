أبرز أعمال الفنان السعودي بكر شدي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تسمية المسرح الذي سيقدم فيه مسرحيات "موسم الرياض"، باسم الفنان الراحل بكر شدي وذلك تكريمًا لذكراه.

وجاء في تغريدة لآل الشيخ في حسابه الرسمي على تويتر: "بموسم الرياض قررت نسمي المسرح اللي تقام عليه المسرحيات العربية بمسرح بكر الشدي تقديرًا لمسيرته الفنية".

وعلق حساب موسم الرياض على تويتر، عبر نشره مقطع فيديو للراحل بكر الشدي، وكتب: "على التلفزيون والمسرح أسعدنا الفنان

من هو بكر شدي؟

بكر الشدي وحق علينا وشرف لنا نخلد ذكراه في موسم الرياض".

هو ممثل سعودي ولد في بقيق في 10 يناير 1959 وتخرج في جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة أوهايو الأمريكية. عام 1988 حصل على الدكتوراه في الأدب المسرحي بدرجة امتياز من جامعة درم البريطانية.

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يعد صديقًا الفنان الراحل محمد

العلي. في بداية السبعينات الميلادية ظهر عبر مسرح الجامعة، وكون لنفسه جماهيرية انطلق منها عبر التلفزيون في الاسكتشات والبرامج التي كان يقدمها والمسرح. عمل بكر إلى جانب كبار ممثلي وممثلات العالم العربي، فظهر مع فاتن حمامة وأحمد مظهر في، وبرفقة حياة الفهد ومريم الغضبان وخالد النفيسي في "عائلة على تنور ساخن".

كما لعب دور بطولة إلى جانب الفنان عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل "الملقوف"، ومع محمد صبحي في مسرحية "هاملت"، وإلى جانب فريد شوقي في "البخيل وأنا".

توفي في 5 أكتوبر 2003 بعدما عانى مع السرطان عن عمر يناهز الـ 44 عامًا.