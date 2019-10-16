وفاة الفنان كاظم الساهر تشعل مواقع التواصل حزنًا

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر، في حادث سير في إحدى العواصم الأوروبية، دون أن تتبنى الخبر أي جهة رسمية حتى اللحظة، ما جعله الاكثر بحثًا على موقع البحث العالمي جوجل.
واشتعلت مواقع التواصل حزنًا واندهاشًا على الخبر، وطالبوا أقاربه أو حتى الفنان ذاته للظهور وإعلان الحقيقة من عدمها في هذا الأمر.
وكانت آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، أغنيته "شباب العراق" التي كان قد أصدرها قبل سنوات، بعد اندلاع مظاهرات في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد.
آخر أعمال كاظم الساهر
ونشر الساهر أغنيته عبر صفحته على تويتر، في رسالة دعم للمتظاهرين، وحظيت الأغنية بتفاعل لافت من العراقيين والعرب، حيث تم تداولها في الكثير من المناسبات العربية بشكل عام.
وأعلن جدول حفلات "موسم الرياض" الذي
وكان لافتاً في حفلات الموسم حفلة للفنان كاظم الساهر الذي أعلن منذ فترة، عن رغبته في أخذ استراحة طويلة وعزلة لمدة سنة ونصف السنة للتفرغ للتحضير للألبوم.
وحفلة الساهر تعتبر رابع حفلة له، إذ سبق أن أحيا عدة حفلات في السعودية كان آخرها في "موسم السودة".
كما لوحظ غياب الفنان المصري عمرو دياب عن حفلات "موسم الرياض" الأمر الذي أثار استغراب جمهوره، متسائلين عن سبب هذا الغياب رغم الصداقة التي تجمعه برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
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