محمد لطفي يكشف عن دوره في الشايب

كشف الفنان محمد لطفي عن دوره في فيلم "الشايب"، والمقرر عرضه في عام 2020.

ونشر لطفي صورة مشهد من فيلم "ولاد رزق 2" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر من خلاله الفنانين سيد رجب، و آسر ياسين.

وعلق لطفي قائلًا: "انتظرونا الشربيني ولاد رزق ٣ الشايب".

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يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني،

وإخراج طارق العريان، وبطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.