شيرين تعتزل مرة جديدة: “مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر وأنستقرام”، بعد انتقادات طالتها بعد تغريدة أطلقتها منذ ساعات، أعلنت خلالها نيتها إحياء حفل في لبنان لصالح ضحايا الحرائق.

وكتبت شيرين عبر حسابها على انستغرام قائلة: “أنا عارفة ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة، مكنتش أتقدمت ولا أنجزت أي حاجة”.