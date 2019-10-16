كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - اعلنت الفنانة الاماراتية احلام انضمامها الى المبادرة التي اطلقتها لدعم الشعب اللبناني بعد أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت تغريدة قالت فيها: “قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تنضم الى مبادرة شيرين: ” لبنان ياما عطانا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.