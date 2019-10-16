جوهرة مع مايا دياب: “من يحب هذه القنبلة؟”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - نشرت الراقصة الارمنية جوهرة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بالفنانة اللبنانية مايا دياب. وعبرت جوهرة عبر الصورة عن محبتها لمايا دياب كاتبة باللغة الانكليزية: “من يحب هذه القنبلة مثلي؟ مايا دياب افتقدك”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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