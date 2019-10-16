حسينة أوشان مذيعة الجزيرة المستقيلة تثير الجدل بتغريدة غامضة

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة ”الجزيرة“ القطرية، أغسطس الماضي، جدلاً واسعاً بتغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“.

وقالت حسينة في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة“.

وأضافت في تغريدتها: ”كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة ”تغذية الأغنام“. وهو ما فسرها مراقبون على أنها تعكس الحال داخل القناة القطرية وكيف تدار الأمور هناك.



وعلقت مغردة تدعى هاجر على التغريدة قائلة: ”قصة من؟! وأي شاشة لماذا تتكلمين بالألغاز اهو الخوف ؟! أم التهديد ؟! من يمنعك على الكلام بصراحة تامة !

وأضاف مغرد يدعى حسين مصلح: ”وكأنك تلمحين الى قناة كنتي مذيعة فيها“، في إشارة إلى قناة ”الجزيرة“ القطرية.