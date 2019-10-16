شاهد: رد فعل مفاجئ لمواطن فور رؤيته عمرو دياب بالرياض

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - وثق مقطع فيديو مشهد تلقائي وطريف فور رؤية أحد المواطنين للمطرب المصري عمرو دياب خلال حفل توزيع جوائز Joy على هامش موسم الرياض.



وأظهر المقطع الشاب وهو في حالة ذهول ، قائلاً : الله عمرو دياب… والله حقيقي حقيقي.

ووضع الشاب يده على كتف عمرو دياب ليتأكد من أنه هو، وابتسم له الهضبة وحياه.

وكان الفنان عمرو دياب برفقة زوجته الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال الحفل الضخم ، غير أنها تعرضت لإنتقادات واسعة بسبب عدم ظهورها بملابس محتشمة ومراعاة عادات المملكة. عمرو دياب ودينا الشربيني

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