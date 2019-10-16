عرض "3 أيام في الساحل" بالسعودية الخميس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" التي يقوم ببطولتها الممثل المصري محمد هنيدي ويخرجها مجدي الهواري، الخميس، بالمملكة العربية السعودية، ولمدة 4 أيام.
ووصل الفنانون المشاركون في المسرحية، الثلاثاء، إلى مدينة الرياض، استعداداً لتقديم العروض، وكان في مقدمتهم مها أبوعوف، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.
وقال المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس بمسرح "كايرو شو" المنتج لمسرحية "3 أيام في الساحل"، إن محمد هنيدي وباقي نجوم المسرحية سيبدأون، الثلاثاء، بروفات مكثفة على المسرح العربي استعداداً لانطلاق العروض، الخميس.
وأشار "الهواري" إلى أن تلك العروض تأتي في إطار مشاركة "كايرو شو" في موسم الرياض الترفيهي التي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة.
ولفت "الهواري" إلى أن أسرة مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني ستتوجه إلى الرياض مطلع الشهر المقبل، استعداداً لعرضها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني، متوقعاً أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاد التذاكر فور طرحها.
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