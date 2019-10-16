أحمد بدير في ضيافة "العين الإخبارية"

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هشام لاشينالأربعاء 2019/10/16 01:43 ص بتوقيت أبوظبي
أحمد بدير والدكتور عاطف سعداوي بمقر "العين الإخبارية"
حل الفنان أحمد بدير ضيفا على "العين الإخبارية"، وللحديث عن دوره في الجزء الثاني من مسلسل "عائلة الحاج نعمان" وأسباب إعجابه بهذه الشخصية، كما كشف قبوله لتقديم دوره في مسلسل "حكايتي" خلال شهر رمضان الماضي.
بدير تحدث أيضا عن كواليس مسرحية "ريا وسكينة" ورأيه في سهير البابلي، وأسباب اعتزاله لمسرح القطاع العام، وأحدث أفلامه "دفع رباعي" ورأيه في يوسف شاهين الذي قدم معه عدة أفلام.
كما تحدث بدير عن أفلام حرب أكتوبر ورأيه في فيلم "الممر" والشخصية العسكرية التي يتمنى تقديمها في فيلم سينمائي.
ولم ينسى بدير أن يوجه كلمة للشعب الإماراتي، وشعور الحب والسعادة الذي استشعره خلال زيارته لمكتب "العين الإخبارية" بالقاهرة.
ونواصل نشر تفاصيل هذا اللقاء المثير خلال الأيام القادمة.
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