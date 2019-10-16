شيرين تطلب إحياء حفل تضامنا مع متضرري الحرائق في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اجتاحت منطقة دمور جنوب لبنان، وطالت المنازل ومحطات الوقود، وأجبرت المواطنين على افتراش الطرقات.



ونشرت "شيرين" تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" قالت فيها: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

ومن جانبها، أبدت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن إعجابها بمبادرة شيرين عبدالوهاب، وردت عليها: "لك كل الاحترام".







