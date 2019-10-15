بيريانكا تشوبرا تسقط مع "السماء وردية"

حقق أحدث أفلام النجمة الهندية بيريانكا تشوبرا، "السماء الوردية the sky is bink"، إيرادات مخيبة للآمال مع رابع أيام عرضه في السينمات الهندية.



وحصد الفيلم إيرادات إجمالية خلال الأيام الـ4 بلغت ١٠ كرور روبية "1.2 مليون دولار"، في حين كان أقل الأفلام من حيث إيرادات العرض الافتتاحي لعام 2019، هو "باتلا هاوس" لجون إبراهام، وبلغت ١١ كرور روبية "1.5 مليون دولار".

وقال فريدون شهريار، الناقد الهندي الشهير، إن فيلم "السماء وردية" لم يستطع أن يصل إلى الجمهور، سواء من خلال دعاية ما قبل الفيلم، أو حتى من خلال القصة والأحداث البطيئة نوعاً ما، والتي تبعد كثيراً عن الذوق العام في الهند، واتفق معه في الرأي المحلل التجاري تاران أدارس.

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الفيلم تدور أحداثه حول شخصية عايشة تشودهاري، التي أصيبت بمرض نقص المناعة وهي في عمر الـ13، وتوفيت وهي في سن الـ18 بعد العديد من الأحداث الخاصة بصراعها مع المرض.

لعبت دور عايشة، زيرا وسيم، بينما لعب كل من بيريانكا تشوبرا، وفرحان أختار، دور الأب والأم، وأخرج الفيلم شونالي بوصي.

الفيلم إنتاج مشترك بين كل من بريانكا تشوبرا بيربل بيبيل بيكتشرز، وأفلام "آر إس في بي" روني بركفالا، وأفلام روي كابور سيدهارت روي كابور.

ويعتبر فيلم "السماء وردية" أول أفلام بيريانكا تشوبرا بعد زواجها من المطرب الأمريكي نيك جوناس، بينما كان آخر أعمالها المسلسل الأمريكي "Quantico" الذي قامت ببطولته على مدار ٣ سنوات "2015-2018".