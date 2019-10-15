- 1/2
- 2/2
وفاء فاروقالأربعاء 2019/10/16 12:44 ص بتوقيت أبوظبي
ملصق فيلم "السماء وردية"
حقق أحدث أفلام النجمة الهندية بيريانكا تشوبرا، "السماء الوردية the sky is bink"، إيرادات مخيبة للآمال مع رابع أيام عرضه في السينمات الهندية.
وحصد الفيلم إيرادات إجمالية خلال الأيام الـ4 بلغت ١٠ كرور روبية "1.2 مليون دولار"، في حين كان أقل الأفلام من حيث إيرادات العرض الافتتاحي لعام 2019، هو "باتلا هاوس" لجون إبراهام، وبلغت ١١ كرور روبية "1.5 مليون دولار".
وقال فريدون شهريار، الناقد الهندي الشهير، إن فيلم "السماء وردية" لم يستطع أن يصل إلى الجمهور، سواء من خلال دعاية ما قبل الفيلم، أو حتى من خلال القصة والأحداث البطيئة نوعاً ما، والتي تبعد كثيراً عن الذوق العام في الهند، واتفق معه في الرأي المحلل التجاري تاران أدارس.
الفيلم تدور أحداثه حول شخصية عايشة تشودهاري، التي أصيبت بمرض نقص المناعة وهي في عمر الـ13، وتوفيت وهي في سن الـ18 بعد العديد من الأحداث الخاصة بصراعها مع المرض.
لعبت دور عايشة، زيرا وسيم، بينما لعب كل من بيريانكا تشوبرا، وفرحان أختار، دور الأب والأم، وأخرج الفيلم شونالي بوصي.
الفيلم إنتاج مشترك بين كل من بريانكا تشوبرا بيربل بيبيل بيكتشرز، وأفلام "آر إس في بي" روني بركفالا، وأفلام روي كابور سيدهارت روي كابور.
ويعتبر فيلم "السماء وردية" أول أفلام بيريانكا تشوبرا بعد زواجها من المطرب الأمريكي نيك جوناس، بينما كان آخر أعمالها المسلسل الأمريكي "Quantico" الذي قامت ببطولته على مدار ٣ سنوات "2015-2018".
كانت هذه تفاصيل خبر بيريانكا تشوبرا تسقط مع "السماء وردية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.