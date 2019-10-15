مواجهة وشيكة بين "سبايدرمان" وغريمه "فينوم"

أعلن روبن فليشر، مخرج فيلم Venom "فينوم"، أن شركة "سوني" ستحرص في أعمالها القادمة على الجمع بين البطل الخارق سبايدرمان وغريمه اللدود فينوم.

وقال "فليشر"، الذي يعمل مع شركة "سوني" المالكة الرسمية للحقوق الفكرية لكل من شخصيتي فينوم وسبايدرمان، إنه بعد إنهاء تنازع كل من "مارفل" و"سوني" على حقوق ملكية "سبايدرمان"، وتوصلهما إلى اتفاق أرضى الطرفين، أصبح بإمكان الأولى أن تحدد مصير أبطالها، وإمكانية الجمع بينهما، وهو ما ستلجأ شركة "سوني" لفعله في الأفلام القادمة التي ترتكز على شخصية البطلين الخارقين.

ووفقًا لموقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه من المقرر أن يقوم الممثل والمخرج البريطاني أندي سيركس، بإخراج الجزء الـ2 من سلسلة "فينوم" بديلًا لـ"فليشر"، وقد عبر الأخير عن فرحته بتحمل مخرج آخر مسؤولية الفيلم، بسبب فشل الفيلم نقدياً، رغم نجاحه التجاري الكبير.

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وكانت آخر مواجهة بين "سبايدرمان" و"فينوم" في فيلم Spider-Man 3 "سبايدر مان 3" الذي صدر عام 2007.

ويطرح الجزء الـ2 من فيلم "فينوم" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومن المتوقع أن يعود الممثل البريطاني توم هاري بدور الصحفي إيدي بروك، ليواجه الشرير "كارناج"، والذي يقوم بدوره وودي هارلسون، كما ظهر في المشهد الختامي للجزء الأول.

يذكر أن الشهور الأخيرة شهدت خلافاً بين شركتي "مارفل" و"سوني" على حقوق ملكية شخصية "سبايدرمان"، وأعلنت "مارفل" تخليها الرسمي عن البطل الخارق، ثم عادت وأعلنت عن توصلها لحل وسط مع شركة "يونيفرسال"، تقدم بمقتضاه جزءا أخيرا من الشخصية لاستكمال السلسلة التي بدأتها عام 2017.



