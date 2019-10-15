الإماراتي "عاشق عموري" يشارك في "الدار البيضاء للفيلم العربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الفيلم الإماراتي "عاشق عموري"، إخراج عامر سالمين المري، للمشاركة في بانوراما الفيلم الروائي الطويل بالدورة الـ2 التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يشارك في بطولة الفيلم منصور الفيلي، وعبدالله بن حيدر، وعلاء شاكر، وجمعة الزعابي، وتدور أحداثه حول فتى يتخذ من لاعب كرة القدم "عموري" قدوة له، ويحلم بأن يصير مثله، ويحاول شق طريقه عبر سلسلة من الصعوبات والتحديات في تحقيق حلمه بأن يحترف ويلعب كرة القدم ضمن المنتخب الوطني للإمارات.





من جهة أخرى، اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء مجموعة أخرى من الأفلام العربية للمشاركة في بانوراما الفيلم الروائي الطويل، من بينها "بعد الطوفان" من مصر، و"دمشق حلب" و"أمينة" من سوريا، و"صباح الليل" من الأردن، و"خبصة" من لبنان، و"مهمة في 7 أيام" من الكويت، و"تونس في الليل" من تونس.



