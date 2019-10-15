أسبوع لأفلام مهرجان كان السينمائي بهونج كونج

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي برئاسة بيير ليسكور وتيري فريمو، المندوب العام للمهرجان، توقيع إتفاقية تعاون مع أدريان تشنغ، مؤسس مجموعة K11 ، بهونج كونج لإقامة أسبوع لأفلام وفعاليات ومحاضرات الدورة الأخيرة للمهرجان، وهو ما يحدث لأول مرة في آسيا.



ويفتتح أسبوع أفلام مهرجان كان السينمائي بهونج كونج يوم 12 نوفمبر/تشرين الأول بعرض 6 أفلام من الاختيار الرسمي للدورة 72، بما في ذلك عرض الفيلم الحائز على أفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وجائزة Un Certain Regard.

ويقام حفل الافتتاح والعروض في K11 Art House كما يتم فتح باب شباك التذاكر الخاصة بأسبوع مهرجان كان السينمائي للجمهور الخميس 10 أكتوبر/تشرين الثاني.

وتمت دعوة العديد من نجوم الفن السابع وصناع الأفلام المعروضة بالمهرجان للحضور، حيث سيكون هناك مرور على السجادة الحمراء ليلة 12 نوفمبر/تشرين الثاني في احتفال غير مسبوق بالإبداع والثقافة والسينما.

أما الأفلام التي ستعرض وعددها 6 أعمال فقد تم اختيارها بناء على الاستحسان الكبير الذي تبع عرضها بمهرجان كان الـ72 سواء داخل المسابقة الرسمية أو من قسم Un Certain Regard، وتمثل الأعمال السينمائية المعروضة فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.

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أما الأفلام المشاركة فهي "يونج أحمد"، الذي أخرجه إخوان داردين المشهوران عالمياً، والفائز بجائزة أفضل مخرج، بينما فازت "بورتريه أوف ليدي أون فاير" بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Traitor، وهو أحدث عمل للمخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو الذي سيعرض أيضا.

كما تعرض أفلام "الحياة الخفية" لمخرج إيروديس كوسماو، The Clim، وChambre 21، وهي الحائزة على جوائز بقسم Un Certain Regard.

وسيتاح للمشاركين في أسبوع مهرجان كان السينمائي فرصة حصرية للاستمتاع بـ3 فعاليات رئيسية، بالإضافة لعرض الأفلام، حيث يقام "ماستر" في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي اليوم التالي يقام ماستر لجان بيير ولوك داردين، واللذين سبق لهما الفوز بجائزة Palme d'or مرتين، كما يقدم تيري فريمو يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني نظرة تفصيلية على اختراع وأعمال الأخوين لوميير في عرض خاص.

ويقع فندق K11 MUSEA مقر المهرجان في قلب منطقة Victoria Dockside، وهو وجهة ثقافية عالمية، ومن أرقى العلامات التجارية المعاصرة والكلاسيكية في العالم، ويقدم مجموعة دوارة مجانية لعرض الفن العام، ويمهد الطريق كرائد للثقافة والتجارة في جميع أنحاء العالم.



