عرض عالمي أول لـ27 فيلما بـ"القاهرة السينمائي"

أعلن محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستشهد للمرة الأولى في تاريخ المهرجان وجود أكثر من 20 فيلماً طويلاً في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يُضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالي حتى الآن 27 فيلماً.

والأفلام التي ينفرد المهرجان بعرضها العالمي والدولي الأول، موزعة بنسب متفاوتة على أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة، حيث تنفرد المسابقة الدولية، بـ3 أفلام في عرضها العالمي الأول هي "زافيرا" من رومانيا، إخراج أندري جروزنيتسكي، وفيلم "الحدود" من كولومبيا، إخراج ديفيد ديفيد، و"بين السماء والأرض"، إنتاج فلسطيني أردني، إخراج نجوى نجار.

كما يُعرض في نفس المسابقة فيلمان في عرضهما الدولي الأول هما "الرجل الودود" من البرازيل، إخراج إيبري كارفالو، وفيلم "الحائط الرابع" من الصين، إخراج جانج تشونج وجانج بو.

وتنفرد مسابقة آفاق السينما العربية، بـ3 أفلام في عرضها العالمي الأول، هي: "من أجل القضية" للمخرج المغربي حسن بن جلون، و"نساء الجناح ج" لمواطنه محمد نظيف، و"بيروت المحطة الأخيرة" من لبنان، إخراج إيلي كمال، وتشهد نفس المسابقة أيضا مشاركة فيلم "على العارضة" من تونس، إخراج سامي تليلي، في عرضه الدولي الأول.

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وتشهد مسابقة أسبوع النقاد العرض الدولي الأول للفيلم التونسي "قبل ما يفوت الفوت"، إخراج مجدي لخضر، وينفرد قسم البانوراما الدولية بـ5 أفلام في عرضها العالمي الأول، هي: "جذور" إنتاج مكسيكي ألماني مشترك، إخراج أوزان ميرمير، و"جازمان" من ألمانيا، إخراج آمي كورني، و"موش" من جمهورية الدومينيكان، إخراج خوان أنطونيو بيسونو، و"بورسلين" من إنتاج هولندي إيطالي بلجيكي، إخراج ينيكي بويجنيك، و"فتح أبواب السينما: محمد ملص" إنتاج لبناني إماراتي، إخراج نزار عنداري.

كما يشارك في "البانوراما الدولية" 5 أفلام في عرضها الدولي الأول، منها فيلمان من الأرجنتين هما "المنافقون" إخراج كارلوس أجناسيو تريوني، و"شكل الساعات" إخراج باولا دي لوك، بالإضافة إلى الفيلم الروسي "القلم" من إخراج ناتاليا نازاروفا، والفيلم الألماني "موزارت يعاد تدويره" إخراج فيكتوريا بيكزمان وبريتا شويننج، ومن المملكة المتحدة يشارك فيلم "نحن بين الصخور" إخراج ديكتيانا هوود.

وفي مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، يشارك فيلمان في عرضهما العالمي الأول، هما المصري "أمين" للمخرج أحمد أبوالفضل، و"هنا ليس هناك" من سنغافورة، إخراج نيلسون ييو، بالإضافة إلى 5 أفلام في عرضها الدولي الأول، هي: "نغمة صامتة في الظهيرة" من البرازيل، إخراج كارلوس أدريانو، و"أبي الميت: كوميديا" من الأرجنتين، إخراج روبرت بورتا، والمنبوذ" من التشيك، إخراج سيمون كوديلا، و"عواصف الحياة البرية" من إسبانيا، إخراج جورج كانتوس، و"بيت بعيد بعيد" من بلغاريا، إخراج ديميتار كومانوف.



