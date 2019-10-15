فن ومشاهير

ماذا تفعل فهرية أفجان حتى تُحافظ على صحة زوجها بوراك أوزجيفيت؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الصحفية التركية إيلام ايبيك عن قيام النجمة فهرية أفجان بموقف مميّز من أجل زوجها النجم بوراك أوزجيفيت، مشيرةً إلى أن الأولى تزور زوجها في موقع تصوير مسلسله "المؤسس عثمان" في منطقة ريفا التركية يوميًا، وتصطحب معها ابنهما كاران ليرى والده باستمرار ويكون إلى جانبه.

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كما أكّدت إيلام أنَّ رومانسبة فهرية لم تتوقف عند هذا الحد بل أنّها تقوم يوميًا بتحضير الطعام في المنزل وتأخذه معها لبوراك في موقع التصوير من أجل أن يحافظ على التغذية الصحية.

وكانت فهرية نشرت في وقتٍ سابق صورًا لها من موقع تصوير المسلسل التركي المُنتظر "المؤسس عثمان"، الذي يقوم ببطولته زوجها بوراك، وبدت في الصور بجسمٍ مثالي، إذ خسرت وزنًا كبيرًا للغاية في ظرف شهرين فقط، خصوصًا بعد حملة التنمُّر التي تعرّضت لها بسبب زيادة وزنها بعد الإنجاب، ليدعمها حينها بوراك قائلاً: "فهرية جميلة في كل حالاتها لدرجة أنّ عشقي لها يتضاعف كل يوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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