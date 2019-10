شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات The Lion King و Judy لـ رينيه زيلويجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم ديزنى The Lion King المعاد إنتاجه إيرادات وصلت إلى مليار 649 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى، وكان من المتوقع أن يحظى الفيلم بإيرادات عالية، حيث أنه من أول أفلام ديزنى على طريقة الـ Live Action، وبذلك يكون الفيلم قد تخطى إيرادات فيلم The Beauty And The Beast، عالميا ومحليا، حيث وصلت إلى مليار و 264 مليون دولار أمريكى.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغيرالذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

بالإضافة إلى ذلك حقق فيلم السيرة الذاتية Judy إيرادات وصلت إلى 15 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه في دور العرض الأمريكية، يوم 27 سبتمبر الماضى، الفيلم مدته ساعة و 58 دقيقة.

فيلم " Judy " هو سيرة ذاتيه للمغنية جودي جيرلاند التي تصل لندن في 1968 من أجل إحياء سلسلة من الحفلات الغنائية.

فيلم السيرة الذاتية من بطولة رينيه زيلويجر، جيسي باكلي، فين ويتروك، روفوس سيويل، مايكل جامبون، جيما ليا ديفيروكس، بيلا رامزي، أندي نيمان، جايا فايس، فيل دونستر، دارسي شو، رويس بيريسون، فيليب سبال، فينيلا وولجار، جون داجليش، ومن إخراج روبرت جولد، وتأليف توم ايدج، بيتر كويلت.