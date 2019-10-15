شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تقابل محمد رجب فى "الأخ الكبير" من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة عبير صبرى على المشاركة فى بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وإنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات أبطال العمل، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

ويسجل "الأخ الكبير" العمل الأول بين عبير صبرى وشركة سينرجى، وتتعاون فيه مع المخرج اسماعيل فاروق للمرة الثانية بعدما قدمت معه فيلم "اللى اختشوا ماتوا" الذى تم عرضه فى عام 2016 وشارك فى بطولته وأحمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى وسلوى خطاب وهيدى كرم، والمطربة اللبنانية مروة، ومروة عبد المنعم، من تأليف محمد عبد الخالق.



عبير صبرى

وشاركت عبير صبرى مؤخرًا فى إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، والتى تحمل اسم "براد شاى" للمخرج محمد سلامة وعرض على قناة on e و منصة watch it الرقمية، شارك فى بطولتها هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى.

وكان آخر أعمال عبير صبرى فى الدراما مشاركتها بظهور خاص بمسلسل "البيت الكبير 2" لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى عبير صبرى ومجدى كامل وداليا مصطفى ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

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