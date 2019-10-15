صور| بينهم عمرو عبدالجليل.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم عرضا خاصا لفيلم بين بحرين بحضور أبطاله وبعض نجوم الوسط الفني، في سينما مول مصر.

وحضر العرض عمرو عبدالجليل ومحمد فاضل وفردوس عبدالحميد ومنال سلامة وثراء جبيل ومحمود فارس وبشير الديك

وميدو عادل وجيهان قمري وغيرهم.

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و"بين بحرين" من تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، ولبنى ونس.

وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، وتتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

جدير بالذكر أن الفيلم قد نجح في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية.