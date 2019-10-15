بالصور| حلا شيحة وبسمة بوسيل في عيادة ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا لها رفقة المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية "الاستوري"، بحسابها على "إنستجرام"، أثناء زيارتهما عيادة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

وظهرت حلا أثناء قيامها بجلسات علاج.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد أعلنت الشهر الماضي، عن دخول ابنتها مجال التجميل من خلال عيادتها الخاصة، وكتبت: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عيادة، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك، أنا جدّاً فخورة وجدًا سعيده بكِ ولكِ".

وحصلت شام الذهبي على درجة الماجيستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم افتتحت عيادة تجميل خاصة بالبشرة.