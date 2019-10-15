صورة| أمير كرارة يشوق جمهوره بـ"قمة السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أمير كرارة صورة له عبر حسابه على إنستجرام، مكتوب عليها: "قمة السيطرة.. قريبا".

وعلق كرارة على الصورة: "البداية كانت قوية، بس اللي جاي...."، ولم يفصح كرارة عن أي شيء آخر.

وهو ما حير جمهوره، ودفعهم للتساؤل عن الأمر، مضيفين: "هل هو فيلم أم مسلسل أم شيء آخر".

يذكر أن كرارة أعلن تقديمه مسلسل الاختيار في رمضان المقبل، عن قصة البطل أحمد المنسي، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.