تعرف على أمنيات رانيا فريد شوقي لابنتها "ملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة لها برفقة ابنتها الكبرى "ملك عوض"، خلال تواجدهما في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى.
وعلقت "شوقي"، على الصورة قائلة: " أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للسعادة، وتجدي دائمًا ما تضحكين عليه، وتحبي شخصًا ما لم يعد غدًا، وأتمنى لكِ الأفضل في الحياة".
يذكر أن ملك عوض تعمل كموديل لعدد من المجلات، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا من مشاركتها في عدد من عروض الأزياء.
ومن المعروف أن الفنانة رانيا فريد شوقي لديها ابنتين من أول أزواجها مصصم الرقصات عاطف عوض، وهما ملك وفريدة.
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