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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها بتدخل العناية الإلهية لوقف النيران التي اندلعت في لبنان مساء أمس الاثنين، وذلك بعد سقوط الأمطار على الغابات المحترقة.
وكتبت "نجيم"، عبر حسابها بـ"تويتر": "بشكرك من قلبي يا رب لأنه استجبت لصلواتنا وخليت الدني تمطر علينا مع أنه الطقس على جوجل ما كان بيقول هيك أبداً".
وتابعت: " سبحانك يا الله لما تقول كون فيكون رحمتك عزاء المظلومين".
واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم عن سقوط الأمطار على حرائق لبنان: "بشكرك يارب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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