لبلبة لـ"الخليج 365": "بعرف مود عادل إمام من صوت جزمته على الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة لبلبة إنه جمعهما بالفنان عادل إمام تاريخ طويل في السينما، جعلهما يفهمان بعضهما البعض.

وأضافت لبلبة، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التوافق الكبير بينهما جعل النجاح حليفهما في الأعمال بينهما، مشيرة إلى أنها قدمت معه التراجيديا والكوميديا.

وتابعت: "من كتر الشغل مع الأستاذ بقيت باعرف موده وحالته النفسية من أول ما يدخل الاستديو من صوت كعب جزمته على الأرض، وأقولهم الأستاذ النهارده مبسوط أو مضايق".

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ولفتت إلى أنها لم تكن ترغب في تقديم الدراما، حين عرض عليها عادل إمام مسلسل صاحب السعادة.

وأوضحت أن الزعيم أقنعها بالمشاركة في المسلسل، موضحة أنها أول 3 أيام كانت مرتبكة للغاية، لافتة إلى أن عادل ورامي إمام ساعدها كثيرا حتى تأقلمت مع طريقة التصوير.

يذكر أن الفنانة لبلبة كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في الدورة الـ35، والتي انتهت فعالياتها الأحد الماضي.