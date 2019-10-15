"نصلي من أجلك".. نيللي كريم تعلق على حرائق غابات لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلنت الفنانة نيللي كريم، تضامنها مع الشعب اللبناني بعد حرائق الغابات التي اندلعت في لبنان، مساء أمس الاثنين.
ونشرت "كريم"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة للحريق وعلقت عليها قائلة: " نصلي من أجل لبنان".
واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
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