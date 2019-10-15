تراند اليوم : الكويت.. طعن نجل فنانة شهيرة بمدرسته

تعرضت الممثلة الكويتية هنادي الكندري لحادث أليم، حيث تعرض نجلها فى المدرسة لعملية طعن من قبل زملائه.

ونشرت الكندري على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى. مقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرض ابنها للطعن من قبل زملائه في المدرسة.

كما عبرت الكندري عن استيائها، بعد تعرض ابنها للطعن من قبل زملائه في المدرسة، منوهة أن الإدارة أشارت إلى أنها غير مسؤولة عما حصل لأنّ الحادث حصل خارج سور المدرسة.

وأضافت الفنانة الكويتية من خلال فيديو نشرته عبر "سناب شات" أنها تريد أن تعرض مشكلتها، وربما هناك جهة تساهم في إيجاد حل لها، منوهة أن الباص في المدارس الخاصّة لا يمكن أن ينزل الطالب إلا إذا حضر أحد من أولياء أمره والمدرسون ينتظرون حتى مغادرة آخر طالب من المدرسة، ولكن الأمر المؤسف هو أن المدارس الحكومية تقول إنّها غير مسؤولة عن الطالب خارج سور المدرسة.

وتابعت : "هل يعقل ألا تكون المدرسة مسؤولة عن طلاب ضربوا زميلا لهم.. ابني تعرض للطعن من قبل شباب معه في المدرسة والطلاب لا يزالون في المدرسة.. نحن رفعنا قضية والتحقيقات مستمرة، ولكن كيف يحضر الطلاب الذين طعنوه إلى المدرسة.. المدرسة تقول إنها لن تتخذ أي قرار لأن المشكلة حصلت خارج سور المدرسة، ويبدو أن المدراس الخاصة أصبحت أفضل من المدارس الحكومية ووزارة التربية والتعليم وأتمنى أن يطل أحد المسؤولين وأن يشرح لنا كأولياء أمور، لأن الطالب الذي رفعنا عليه قضية، طعن إبني بالوريد في يده"، بحسب قولها.

وختمت "يفترض بالمدراس أن تكون مكان أمان مثل البيوت، وأن نكون مطمئنين على أولادنا فيها حتى لحظة تسلمهم من باب المدرسة. هل يعقل أن لا تكون المدرسة مسؤولة عنهم خارج سور المدرسة ؟"