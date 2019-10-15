الكوميديان محمدز بوحمد يستعد للمشاركة في فيلم مصر

يستعد الكوميديان محمدز بوحمد للمشاركة في بطولة فيلم من إنتاج مصري. ومن المتوقع أن يدور الفيلم في إطار كوميدي ويتم تصويره في مناطق متنوعة في القاهرة وعدد من الاستوديوهات الخاصة. مناطق متنوعة في القاهرة وعدد من الاستوديوهات الخاصة. Advertisements وقال الفنان محمدز بوحمد، إنه تلقى عرض الفيلم من شركة إنتاج مصرية، معربا عن سعادته بكون الفيلم مسري الطابع. من شركة إنتاج مصرية، معربا عن سعادته بكون الفيلم مسري الطابع. وأشار إلى أنه يعشق مصر، مشددا على أن القاهرة هي بيت العروبة، ومنها انطلق الكثير من الفنانين للعالمية.

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