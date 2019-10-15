الكوميديان محمدز بوحمد يستعد للمشاركة في فيلم مصر

يستعد الكوميديان محمدز بوحمد للمشاركة في بطولة فيلم من إنتاج مصري.
ومن المتوقع أن يدور الفيلم في إطار كوميدي ويتم تصويره فيمناطق متنوعة في القاهرة وعدد من الاستوديوهات الخاصة.
وقال الفنان محمدز بوحمد، إنه تلقى عرض الفيلممن شركة إنتاج مصرية، معربا عن سعادته بكون الفيلم مسري الطابع.
وأشار إلى أنه يعشق مصر، مشددا على أن القاهرة هي بيت العروبة، ومنها انطلق الكثير من الفنانين للعالمية.
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