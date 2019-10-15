وجه الفنان العالمي فان دام، رسالة شكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات "تويتر". وأعرب فان دام عن شدة سعادته بتواجده في حفل "جوي أوردز"، قائلًا: "أود أن أشكر معالي السيد تركي أل شيخ على كرم الضيافة والكرم العظيم الذي أبداه. لقد أظهرت في مؤتمر جوي أوردز وأتمنى لجميع الناس العظماء في المملكة العربية بتواجده في حفل "جوي أوردز"، قائلًا: "أود أن أشكر معالي السيد تركي أل شيخ على كرم الضيافة والكرم العظيم الذي أبداه. لقد أظهرت في مؤتمر جوي أوردز وأتمنى لجميع الناس العظماء في المملكة العربية السعودية كل التوفيق". Advertisements يذكر أن الفنان فان دام شارك سابقًا في أغنية بعنوان "اللهو الخفي"، مع النجم محمد رمضان، والتي كانت ضمن إحدى شركات المحمول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمه.. فان دام يوجه رسالة شكر لـ تركي آل شيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.