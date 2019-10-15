نادين نسيب نجيم تشكر الله على الأمطار

شكرت الفنانة نادين نسيب نجيم إلى الله عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلة: "بشكرك من قلبي يا رب لانه استجبت لصلواتنا وخليت الدني تمطر علينا مع انه الطقس على جوجل ما كان بقول هيك أبداً..سبحانك يا الله لما تقول كون فيكون رحمتك عزاء المظلومين".

وجاء ذلك الدعاء بعد أن نزلت الأمطار لتطفئ حرائق لبنان.

وكانت اندلعت النيران ليل الاثنين الماضي سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، لا سيما الجبلية منها، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد في الساعات الماضية.

كما انتشرت طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

وأعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

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ورغم مساعي السيطرة عليها، تجددت الحرائق أكثر من مرة، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات.

وطلب المسئولون اللبنانيون من قبرص طوافتين

للمساعدة على إخماد الحرائق، علمًا أن اشترى لبنان سابقًا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليًّا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة اليوم الثلاثاء في بيان بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظًا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء. نتمنى للجميع الصحة والسلامة.

يذكر أن الفنانة نادين نجيم نسيب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "خمسة ونص"، وهو من تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، معتصم النهار، سينتياصموئيل، قاسم منصور، نوال كامل، جوليان فرحات، رلي حمادة، حسين فنيش، رفيق علي أحمد، سومر ديب، كارين سلامة.