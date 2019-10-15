فيديو.. سنوب دوج يطرح أحدث كليباته "Do You Like I Do"

طرح الفنان العالمي سنوب دوج أحدث كليباته بعنوان "Do You Like I Do"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وشاركه في الغناء النجم العالمي ليل دوفال. العالمي "يوتيوب"، وشاركه في الغناء النجم العالمي ليل دوفال. يذكر أن الفنان العالمي سنوب دوج طرح مؤخرًا كليب بعنوان "So Misinformed"، وشاركه في الغناء نجم الراب العالمي سليك ريك، وحقق الكليب نجاحًا بارهًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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