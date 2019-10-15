وصلة رقص لمصطفى فهمي وابنته تشعل مواقع التواصل

أشعلت وسامة الفنان مصطفى فهمي، مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث عنه الكثير عبر موقع البحث العالمي جوجل، ما جعله ضمن التريندات الأكثر بحثًا.



واحتفل النجم مصطفى فهمى، بحفل زفاف ابنته دينا، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.



ونشرت زوجة مصطفى فهمي، الإعلامية فاتن موسى، عددًا من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف لتشارك أصدقاءها ومتابعيها فرحتهما بالزفاف.



وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا فى لبنان حيث موطن زوجته التي عملت فى بداياتها كصحفية

ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.



وكثيراً ما تحرص فاتن موسى على نشر صور رومانسية تجمعها بزوجها مصطفى فهمي على حسابها على انستجرام.



وقالت زوجة مصطفى فهمي في لقاء مع انسيدر بالعربي، أنه "سي سيد" وليس كما يبدو أنه رجل مودرن وليبرالي، مشيرة إلى أنه يحاول كثيراً أن يفرض رأيه عليها سواء في ملابسها أو

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ديكور المنزل أو حتى وجهات السفر في الإجازات، إلا أنها تقاوم هذه التصرفات بقوة.



وأضافت زوجة مصطفى فهمي أنهما من برج الأسد، وبينهما تفاهم كبير ويعرفان كيف يتعاملان سوياً، مازحة بأنها ستظل تقاوم تصرفاته المتحكمة.



وخطفت دينا، إبنة النجم مصطفى فهمي الانظار في حفل زفافها، والذي جمع الاهل والاصدقاء وكانت الاجواء خلابة ومليئة بالحياة والبساطة.



واختارت إطلالة رقيقة، وتألقت بفستان أبيض بسيط وغير منفوش من الاسفل مع أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بالقماش الناعم المطرز الذي زاد من رقي إطلالتها.



واثارت اطلالة دينا انظار المتابعين الذين استغربوا اطلالتها غير المبالغ بها، لافتين الى ان صورها رسالة للعديد من الفتيات باختيار ما يناسبهن بغض النظر عن قيمته وحجمه وشكله.